В Энергодаре россияне придумали новый «бизнес» – похищают людей ради 50 тысяч гривен

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о «направлении деятельности» оккупантов – похищении украинцев ради денег.

Об этом Орлов написал в Telegram.

«Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть – это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, избивают, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами. Требуют признаваться в «противоправной деятельности», в частности участии в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих «сообщников», – написал он.

Кроме так называемых «политических» заключенных у оккупантов есть еще одно большое направление деятельности – похищение ради денег. Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленникам или их родственникам.

По словам Орлова, ежедневно мэрия получает по 2-3 сообщения о новых похищениях.

«За последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только обострилась. Ежедневно мы получаем два-три сообщения о новых случаях похищения людей. «Русский мир» совсем не соответствует той картинке, которую рисуют оккупанты на своих телевизионных и телеграмм-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор», - резюмировал он.

Напомним, как купанты за неделю похитили 11 работников Запорожской АЭС.