«Нас разбили в пух и прах»: «ДНРовец» рассказывает о тяжелых боях с украинскими защитниками

Оккупант из так называемой «ДНР» в телефонном разговоре рассказал, что их подразделение было жестоко разбито Вооруженными силами Украины.

Об это сообщает ГУР МОУ.

«ДНРовец» рассказал, что армия несет большие потери.

- Стреляют? - Не, нас разбили в пух и праху, нах*й. Мы еле ноги унесли. Там раненых, погибших, пи*дец. Ушли отсюда. Еле копыта унесли.

Кроме того, воины «второй армии мира» после разгрома планируют писать «отказные».

- Утром, как начали (обстреливать, -ПН), еб*ть, до 12 часов дня. Хоть бы раз поддержали! Вот такая х*йня. Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали – а почему позиции оставили? Пусть возвращаются. Идите вы нах*й. Вам нужно, вы и возвращайтесь.