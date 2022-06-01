«Стугна-П» помогла: Николаевские морпехи «накормили» российский БТР украинским «смаколыком»

Николаевские морпехи «накормили» российский БТР украинским «смаколыком», а помог им в этом противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П».

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Сообщается, что где-то в южных степях Николаевщины разведка бригады обнаружила вражеский БТР, пытавшийся скрыться в «зеленке». За ним отправилось подразделение, уже имеющее положительный опыт по уничтожению вражеской техники с помощью ПТРК «Стугна-П».