Жизни ничего не угрожает: В «Охматдете» рассказали о состоянии 7-летней девочки, пострадавшей в результате ракетного удара по Киеву

В больнице «Охматдет» рассказали о состоянии 7-летней девочки, пострадавшей в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Шевченковском районе города Киева. Девочку прооперировали, ее состояние стабильное.

Об этом говорится на странице больницы в Facebook.

«Утром 26.06 в нашу больницу привезли девочку с минно-взрывными травмами средней степени тяжести. Ребенок получил ранения в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве. Спасатели извлекли ребенка из-под завалов и доставили в НДСЛ «Охматдет», - сообщили в больнице.

В «Охматдете» добавили, что девочка прибыла в больницу в сознании.

«Специалисты Охматдета установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает», - резюмировали в больнице.



