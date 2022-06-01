Украина купила почти 3 тысячи немецких противотанковых гранатометов, - СМИ

Власти Украины закупили у немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence (DND) 2900 противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Закупка произведена за государственный счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

Еще в марте Киев закупил у этого концерна 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Таким образом, ВСУ уже получили 8 тысяч единиц такого вооружения. Последний заказ был размещен двумя траншами: сначала будет поставлено 2300 систем, а затем еще 576 единиц. По данным издания, оружие уже доставлено в Украину.

Система представляет собой своеобразную базуку, которая может стрелять с плеча без отдачи. В апреле Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что промышленность поддержит поставки Киеву.