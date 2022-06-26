россия с начала войны вывезла из Украины не менее 400 тысяч тонн зерна

С начала широкомасштабного вторжения в Украину россия вывезла с оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, информируют «Крым.Реалии».

— На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллионов тонн зерна, согласно элеваторным реестрам. И мы получили информацию с тех территорий украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации, – заметил он.

Как добавил представитель Минагрополитики, ущерб сельскому хозяйству Украины от полномасштабного вторжения уже составляет 4 миллиарда 300 миллионов долларов.

— россия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру, – заметил Высоцкий.

Напомним, что россия минует подходы к портам Очакова и Одессы, а также акватории Днепра, чтобы заблокировать экспорт украинского зерна.