Президент Индонезии посетит Киев и москву, он призывает остановить войну

Войну необходимо срочно остановить, глобальные цепочки поставок пищевых продуктов по всему миру должны быть возобновлены. Также президент россии Владимир Путин должен отдать приказ о немедленном прекращении огня.

Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Индонезии посетит Киев и москву. Видодо также заявил, что будет призывать лидеров стран G7 искать мир в Украине после вторжения России и совместно найти немедленное разрешение глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Напомним, что Индонезия осудила вторжение россии в Украину, однако в апреле Видодо отклонил запрос на поставку оружия от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии готовы выделить 5 миллионов долларов для восстановления медицинской инфраструктуры Украины, разрушенной в результате боевых действий.