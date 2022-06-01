Руководство ВМС наградило николаевских морпехов за контрнаступление на Херсонском направлении

В районе выполнения боевых задач командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа и командующий морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль вручили государственные награды воинам тактической группы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

– Сейчас внимание всего мира приковано к Украине и ее защите, к которой морские пехотинцы имеют непосредственное отношение. Подвиги вашего подразделения навсегда войдут в историю, как образцовые исполнения боевых операций. Мы обязательно освободим Николаевщину и Херсонскую область от оккупантов и вернемся в наши дома в украинском Крыму, - подчеркнул вице-адмирал Алексей Неежпапа.

Юрий Содоль лично поблагодарил за службу каждого морского пехотинца и пожелал, чтобы успехи подразделения с каждым днем умножали боевую славу бригады. Командир 36-й отдельной бригады подполковник Виктор Сикоза отметил, что успешность выполнения боевой задачи напрямую зависит от слаженности подразделения и высокого боевого духа, который демонстрируют наши морпехи с самого начала полномасштабного вторжения.

- Память о морских пехотинцах, отдавших свои жизни за свободную и преуспевающую Украину, навсегда в наших сердцах. Мы отомстим за каждого нашего побратима и вернем каждый сантиметр родной земли, - отметил комбриг.

Государственные награды морпехи получили за проявленные стойкость, мужество, профессионализм и смелость во время выполнения боевых задач, в частности, во время удачных контрнаступательных действий на Херсонском направлении. Тогда военнослужащим бригады морской пехоты удалось вытеснить противника с занимаемых позиций и закрепиться на них.