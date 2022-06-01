Николаевские десантники «приземлили» российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» – «грозную технику» сбили «Иглой»

Николаевские десантники сбили российский вертолет Ка-52, ударив по нему из ПЗРК «Игла».

Об этом сообщают на странице 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что сегодня, 26 июня, на одном из направлений, военнослужащими одного из подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 «Аллигатор».

«Грозная новейшая техника оккупантов была навсегда приземлена с ПЗРК «Игла». Смерть русским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!» - пишут десантники.

Напомним, ранее воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили российский разведывательный БПЛА «Элерон-3».