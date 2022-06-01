Министр обороны Резников призвал Запад предоставить Украине современные системы ПВО/ПРО

Министр обороны Алексей Резников призвал западные страны предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

«российские террористы совершили очередные военные преступления – обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они совершаются либо с глубины территории России, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей. Это стратегический вызов безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей.

«Первая – это ужесточение санкций. Чтобы Россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО. Вторая – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса», – написал Резников.

По его словам, условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части России. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами.