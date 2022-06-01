Эмбарго на золото лишит россию $19 миллиардов в год

Введение запрета на импорт российского золота, являющегося второй по объемам статьей доходов россии после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
- Это (продажа золота) – второй по доходности экспорт россии после энергоносителей – около 19 миллиардов долларов в год, – отметил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что большинство этих объемов приходится на страны G7. По словам Блинкена, отрезать рф от этой части доходов «важно». Госсекретарь отметил, что введенные беспрецедентные санкции и экспортный контроль также оказывают большое влияние на россию.
- Несмотря на то, что россия получает доходы от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать его технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок, - заметил глава Госдепартамента.