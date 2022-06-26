ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ВСУ рассказали, почему не получается сбивать многие российские ракеты

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 26 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 июня.

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00:28 Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ракетах, которыми рф атакует Украину.

Об этом сообщает «Укринформ».

- Вооружение, которое применяет россия, чрезвычайно разнообразно, Украина, к сожалению, является своеобразным полигоном для россии, - сообщил Игнат.

К примеру, он привел ракеты морского базирования «Калибр», которыми обстреливают преимущественно из Черного моря. Стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160 запускают российские ракеты типа Х, эти крылатые ракеты запускают уже из Каспийского региона.

Спикер объяснил, что ракеты типа Х-22 – это быстрая ракета, которая может развивать скорость около 3 тысяч км/ч. Их запускают из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Если раньше россия совершала такие пуски фактически из Ростовской области, Черного моря, то сейчас она перебросила эти самолеты на север. Залетая в воздушное пространство Беларуси, самолет наносит удары по северным областям, поскольку эта ракета имеет дальность всего 600 км. При этом самыми разрушительными Игнат назвал комплексы «Искандер» и советский «Точка-У», сбивать их ракеты украинской ПВО тяжелее всего.

- Это ракеты, летящие по баллистической траектории с высокой скоростью. Такие ракеты сбивать Воздушным силам очень тяжело, но есть случаи, когда мы их сбиваем. Так же трудно сбивать ракеты оперативно-тактических комплексов «Бастион», которые больше предназначены для поражения морских целей. У них ракета «Оникс» тоже имеет скорость более 3 тысяч км/ч, ее тяжело сбить, - пояснил спикер.

По его словам, более реалистично сбивать крылатые ракеты типа «Калибр» и различные модификации ракеты типа «Х».

- Некоторые ракеты чрезвычайно технологичны, достаточно современны и стоят от 5 миллионов долларов и выше. Ракетам прокладывают маршрут от Каспия, и они улетают, прижимаясь к земле, что значительно усложняет их обнаружение силами ПВО, - пояснил представитель Воздушных сил ВСУ.

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