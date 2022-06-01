«Вас втягивают в войну, но вы не рабы и не пушечное мясо», - Зеленский обратился к белорусам

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне против Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. И к гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать, и вы в силах, чтобы никто не решал за вас: что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в кремле.