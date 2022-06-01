Зеленский обещает наказание российским летчикам: «Мы всех вас найдем, вы не спрячетесь»

Президент Владимир Зеленский обещает наказание всем российским летчикам, которые участвуют в обстрелах Украины.

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения.

- Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем, каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военное преступление. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде, ни на берегах Каспийского моря, ни в Беларуси, - сказал Зеленский.