Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 39 оккупантов, три склада боеприпасов и танк

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 26 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:18 Ситуация в южной операционной зоне динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны. Противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных деревнях и наши позиции вдоль линии огня. Боевые действия в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиново, враг отчаянно нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь.

Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Противовоздушная оборона нанесла удары по троим «Орланам-10».

Враг из систем залпового огня выпустил более 20 снарядов по Зеленодольску. В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждено несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены два гражданских лица. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.

Три раза в течение дня обстреляна Большая Костромка. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.

Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны три авиационные удары по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.

В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 рашистов, один танк Т-72, ​​четыре единицы другой бронированной и три – автомобильной техники. Также уничтожены два склады боеприпасов на Николаевщине, один – на Херсонщине.

В Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства рашистским флотом. В готовности к нанесению ракетных ударов два корабля, снаряженные 16 «Калибрами». Угроза ракетных ударов остается актуальной.

06:03 Ранним утром в Николаеве снова гремели взрывы вражеских снарядов.