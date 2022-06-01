США хотят купить для Украины системы ПВО, – CNN

США планируют уже этой неделе объявить о закупке для Украины передовых зенитно-ракетных систем средней и большой дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Также предположительно будет объявлено об иной военной помощи Украине, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Отмечается, что украинское правительство просило дать ВСУ систему противоракетной обороны NASAMS, которая может поражать цели на расстоянии более 160 километров, хотя для этого военным предстоит соответствующее обучение.

Президент США Джо Байден недавно объявил, что Штаты предоставят Украине «более современные ракетные системы и боеприпасы».