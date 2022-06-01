Впервые за столетие россия попала в дефолт по внешнему долгу

В россии впервые за столетие произошел дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам.

Об этом сообщает Bloomberg.

В течение нескольких месяцев россия находила пути обхода санкций, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня в воскресенье, 26 июня, истек льготный период по выплате процентов в размере около 10 миллионов долларов США, подлежащих выплате 27 мая, и в случае его пропуска крайний срок считается событием дефолта.

Как пишет Bloomberg, произошедшее – мрачный маркер быстрого превращения россии в экономического, финансового и политического изгоя. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.

Учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам рф, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы.

Страны, не выполняющие обязательства, обычно не могут больше занимать деньги, но россия уже фактически лишена возможности занимать деньги на западных рынках из-за санкций.

Во время финансового кризиса в россии и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов.

Россия утверждает, что деньги были отправлены в Euroclear, банк, который затем распределяет платеж среди инвесторов. По данным Bloomberg , этот платеж застрял там, и кредиторы его не получили. Euroclear не сообщил, был ли платеж заблокирован, но заявил, что соблюдает все санкции.

В последний раз россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи в 1918 году.

Сама же рф отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату.