В Мариуполе под завалами одного из домов нашли более 100 тел, но оккупанты не планируют их вытаскивать и хоронить

В одном из домов Мариуполя было обнаружено более 100 тел погибших в результате бомбежек. Оккупанты не собираются их хоронить.

Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды обнаружено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют», - написал Андрющенко.

Он отметил, что идет эксгумация. В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. В то же время, по его словам, на улицах и дворах после эксгумаций обработка не производится.