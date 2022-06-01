В Польше открылась выставка уничтоженной военной техники «второй армии мира»

В понедельник, 27 июня, состоится первая выставка уничтоженной российской техники за границей, в Варшаве.

Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.

На выставке представлены уничтоженная или захваченная силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии техника.

- основной боевой танк русской армии – Т72Б;

– 152-мм САУ «Мсто-С»;

- образцы снарядов РСЗО «Ураган» и «Смерч».

Выставка «За нашу и вашу свободу» на Замковой площади польской столицы открылась для посетителей в 9:30.

В церемонии открытия должны принять участие заместитель министра обороны Анна Маляр, руководитель Канцелярии премьер-министра Польши – министр Михал Дворчик, государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, временный поверенный в делах Украины в Республике Польша Олег Куць.

Напомним, что ранее Резников пообещал, что вся Европа увидит сожженную технику России : «Поможем с логистикой».