Япония расширила санкции против рф

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил дополнительные санкции против рф, включая запрет на импорт российского золота и ограничения для 70 физических лиц.

Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Кисида отметил, что мир стоит на развилке и проходит проверку на способность поддерживать международный порядок, основанный на правилах. По его словам, такие структуры, как Совет Безопасности ООН, не смогли в достаточной мере справиться с текущей ситуацией.

Он заявил, что Япония вводит дополнительные санкции, предусматривающие, в частности, запрет на импорт российского золота. Кроме того, Токио заморозит активы еще 70 физических лиц и организаций россии и запретит продавать товары для 90 организаций, связанных с военной сферой.

Кисида подчеркнул, что Япония исключает мир, в котором допускается любое одностороннее изменение статус-кво посредством силы, как, например, российское вторжение в Украину.

Напомним, как у путина заявили, что лишат Японию права добывать рыбу возле Курильских островов.