«Я вытаскивал трупы и всё»: СБУ перехватила разговор российского сержанта, из которого оккупанты делали «героя войны»

СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались «героизировать».
В перехваченном СБУ разговоре сержанта с родными он сам отрицал информацию, которую распространяли российские СМИ.
Пропагандисты заявляли, что этот оккупант якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его «геройство» – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ в отличие от остальных членов экипажа.
– Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину, я вытаскивал трупы и всё, – признается жене оккупант.
«Судя по всему, выжить в бою с украинскими защитниками – это огромное достижение для армии россиян, поэтому его историю отдали кремлевским пропагандистам. Но пока россияне придумывают хотя бы фейковые военные достижения, наши настоящие герои каждый день пакуют из них «груз 200», – подчеркнули в СБУ.