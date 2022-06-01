«Я вытаскивал трупы и всё»: СБУ перехватила разговор российского сержанта, из которого оккупанты делали «героя войны»

СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались «героизировать».

В перехваченном СБУ разговоре сержанта с родными он сам отрицал информацию, которую распространяли российские СМИ.

Пропагандисты заявляли, что этот оккупант якобы уничтожил более 20 украинских воинов и спас своих товарищей из подбитого БМП. Однако оказалось, что он никого не уничтожал и не спасал. Единственное его «геройство» – ему удалось выжить в результате атаки ВСУ в отличие от остальных членов экипажа.

– Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину, я вытаскивал трупы и всё, – признается жене оккупант.