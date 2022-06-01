Ахметов подал в ЕСПЧ иск против рф за миллиардные убытки в Мариуполе

Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против россии о компенсации за грубые нарушения его прав собственности в Мариуполе во время непровоцированной военной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

«Как владелец «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью вторгшихся в Украину российских вооруженных сил, господин Ахметов делает все возможное для привлечения россии к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины. В дополнение к этой жалобе господин Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны россии зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM. Господин Ахметов просит Суд четко дать россии понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы», – говорится в заявлении SCM.

Ахметов также обратился к ЕСПЧ с просьбой применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку коренная причина нарушений его прав – российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности – имеет аналогичные разрушительные последствия для собственников бизнесов по всей Украине.

«Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления россии против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною — с помощью лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против россии, цель которой – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов, – заявил акционер SCM Holdings Ринат Ахметов. — Грабеж украинских экспортных товаров — в частности зерна и стали — уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее».

Точная сумма компенсации пока не может быть определена из-за еще незаконченной войны, но речь идет о миллиардах долларов.

Представит Ахметова в суде международная юридическая компания Covington & Burling LLP.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Ринат Ахметов намерен взыскать с рф до 20 миллиардов долларов за потерю своих металлургических комбинатов в Мариуполе. Позже мариупольские меткомбинаты Ахметова обратились в ОГП из-за кражи оккупантами металлопродукции, которую вывозят в рф.