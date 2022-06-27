Украинская ІТ-армия с начала войны атаковала более 4200 российских ресурсов

Украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«IТ-армия начала свою работу на третий день полномасштабного российского вторжения. Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы ежедневно устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы. С 26 февраля по 26 июня IТ-армией было атаковано более 4200 российских онлайн-ресурсов», - говорится в сообщении.

В частности, из-за DDoS-атак была остановлена ​​работа сайтов государственных учреждений, судов, банков и учреждений высшего образования. россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать онлайн-заявку в УВО, а судебные процессы в регионах приостановились.

Также атаковали Экономический форум в Санкт-Петербурге, сайты национальных и региональных СМИ и онлайн-телевидение Rutube. Кибератаки помешали выступлению президента россии владимира путина, а также вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду.

Киберударам подверглись сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры. Это привело к срыву торгов, блокированию работы бухгалтеров. Также были атакованы сервисы покупки авиабилетов, страховых полисов, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказа еды, интернет-покупок.

Ударам украинской IТ-армии подверглись системы маркировки, алкогольные заводы и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия.