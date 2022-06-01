«Половина чисто духовно сдались уже», - оккупант рассказывает матери и о желании сбежать с войны

прочтения: 3433
27.06.2022 14:07

Российский военный в телефоном разговоре жалуется своей матери на плохой ход событий, большие потери, а также просит ее найти военного юриста, чтобы найти возможность уехать с войны.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

- Давай бл*ть этих, военных юристов, искать. Кстати, тоже там поищи. Обрисуй ситуацию. То, что погибло. Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам нужно быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то упарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется, что это все х*ета *баная. Подкрепление уже с*ку месяц ждем.

На вопрос, почему не подвозят боеприпасы, оккупант ответил прямо: «Все ссут».

- Половина вообще духовно сдались уже.

- Страшно сильно, да?

- Да. Пи*да. Я тебе говорю, мы сейчас в «бэхи» сели бы и съ*бались бы отсюда.

    Фотофакт