Херсонский телеканал начал вещание на российском спутнике - горожан призывают критически относиться к контенту

Херсонский телеканал «ВТВ+» начал вещание на российском спутнике. Это еще одно доказательство работы канала на военных рф.

Об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Регулятор уже фиксировал проявления коллаборационизма на телеканале «ВТВ+», о чем сообщило СБУ. После выполнения всех мониторинговых процедур Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию предоставит информацию СНБО для наложения санкций на лицензиата по закону.

«Украинский медиарегулятор фиксирует все попытки коллаборационизма в информационном пространстве и призывает жителей временно оккупированных территорий критически относиться к контенту таких телеканалов, не верить распространяемой ими информации, с помощью которой они будут пытаться дискредитировать украинские власти и ослабить нашу борьбу с оккупантом».

Национальный совет также призывает лицензиатов, оказавшихся на временно оккупированных территориях, немедленно информировать регулятора о случаях давления или захвата редакций, оборудования, передатчиков, о любых критических и принудительных действиях в отношении персонала компаний.

Также Нацсовет по ТВ и радиовещанию еще раз обращается в Верховную Раду о необходимости предоставления механизмов для аннулирования лицензии каналов-коллаборантов по собственному решению с проведением упрощенной процедуры проверки.