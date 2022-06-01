Голодные игры: Мариупольцы из-за нехватки пищи начали охотиться на голубей, которых ранее подкармливали возле драмтеатра

Жители оккупированного Мариуполя вынуждены охотиться на голубей из-за нехватки продуктов питания. Они устанавливают ловушки из подручных средств.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В частности, такие ловушки появились возле 17 МКР. Птицы, которых когда-то жители подкармливали возле драмтеатра, стали употреблять в пищу.

«Мариупольцы находятся в гетто без нормальной питьевой воды и пищи. Они не могут уехать из города. Коллаборанты устроили настоящие голодные игры для мариупольцев. Довели жителей до того, что они вынуждены охотиться на голубей. Это издевательство над людьми, которые до войны жили полноценной жизнью - не знали что такое голод или недостаток питьевой воды. Эти ужасные вещи происходят в 21 веке, в сердце Европы, на виду всего мира. Это геноцид украинского народа от государства-террориста», – заявил мэр Вадим Бойченко.

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александр Лазаренко рассказывает, насколько опасно для здоровья голубей.