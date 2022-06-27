Зеленский представил G7 шаги для дальнейшего выгодного взаимодействия

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании состоявшегося в Германии саммита лидеров «Группы семи» и обозначил основные направления взаимодействия Украины и G7.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

Он поблагодарил государства «Большой семерки» за оборонную и финансовую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения Российской Федерации, а также за последовательную санкционную политику в отношении страны-агрессора.

Президент отметил важность решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

«Это решение полностью отражает наш прогресс в европейской интеграции, наш вклад в защиту европейских ценностей, о которых мы все говорим», - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский предложил лидерам G7 сосредоточиться на конкретных шагах, которые могут быть полезны как для Украины, так и всей Европы.

В частности, Президент предложил «Группе семи» присоединиться к работе над гарантиями безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что эти гарантии в будущем делают невозможным возникновение конфликтов вроде российской агрессии.

Владимир Зеленский также отметил, что наше государство нуждается в современных и эффективных системах противоракетной обороны, которые могут обеспечить покой украинским городам, отдаленным от фронта. По его словам, россия ужесточает ракетные обстрелы Украины, поэтому очень важно гарантировать гражданскому населению базовую безопасность. Глава государства подчеркнул, что возвращение людей к работе позволит запустить экономические процессы в населенных пунктах, ведь сегодня ежемесячный дефицит бюджета нашей страны составляет 5 млрд. долларов. США.

Президент Украины также отметил важность разблокирования экспорта украинского зерна и призвав подумать о действенных механизмах для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Кроме того, Глава государства подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на россию, в частности путем принудительного ограничения цены экспортируемой российской нефти. Владимир Зеленский выразил надежду, что Государственный департамент США поддержит решение о признании рф государством – спонсором терроризма. Президент также предложил создать действенный глобальный механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов, который должен стать одним из самых больших инструментов сдерживания других потенциальных агрессоров от нападения на соседей.

Он призвал страны Большой семерки побуждать их компании к рассмотрению Украины как альтернативы российскому направлению. По словам Президента, после окончания войны у Украинского государства будет значительно лучший доступ к глобальному рынку по сравнению со страной-агрессором. Кроме того, Украина имеет беспошлинный доступ к рынкам ведущих демократических стран.

Глава государства также отметил важность послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Зеленского, это будет крупнейший экономический проект нашего часа, судьба которого значительно усилит страны «Группы семи».

В работе саммита принимают участие: Президент США Джозеф Байден, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Премьер-министр Италии Марио Драг , премьер-министр Японии Фумио Кишида, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Президент Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, G7 планирует расширить санкции против оборонного сектора россии.