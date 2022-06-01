Оккупанты в Херсоне назначили уборщицу главой пропагандистского телеканала

В Херсоне оккупационные власти назначили так называемым администратором пропагандистского телеканала «Таврия» уборщицу Лилию Макарову.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на менеджера херсонского филиала Михаила Сваричевского.

По словам Сваричевского, женщина, назначенная администратором телеканала, работала уборщицей согласно договору о предоставлении услуг и никакого отношения к трудовому коллективу филиала «Общественное Херсон» не имеет.

- Трудно дать оценку ее административным навыкам… Указаний по эвакуации от руководящего состава филиала ему не поступало. Женщина самостоятельно приняла решение работать на оккупационные власти, - говорит Сваричевский.

Объявление о наборе людей, по словам менеджера филиала, было как от имени оккупационных властей, так и якобы от имени телерадиокомпании. Также менеджер «Общественного» говорит о том, что техника из филиала предположительно находится в Крыму.