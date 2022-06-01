НАТО увеличит количество сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек

НАТО увеличит количество своих сил быстрого реагирования (NARF) до более чем 300 тысяч человек.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет «Лига.net».

В настоящее время такой контингент насчитывает около 40 тысяч военнослужащих.

– Мы нарастим боевые группы на востоке Альянса до уровня бригад. <...> Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек, – сказал он.

Генсек НАТО добавил, что для оперативности сдерживания в случае вторжения Альянс заведет на восточный фланг больше техники, вооружения и боеприпасов, преимущественно ПВО, а также усилит командные пункты и слаживание войск.

NRF – военные формирования НАТО (наземные, воздушные, морские части и ССО) с высокой технической оснащенностью, постоянно находящиеся в высокой степени боеспособности и предназначенные для экстренной поддержки операций Альянса.

В ходе сессии вопрос-ответ Столтенберг отметил, что разные страны восточного крыла НАТО имеют разные потребности в обороне, и поэтому увеличение контингентов в бригадные габариты запланировано только в некоторых из восьми стран. По его словам, в Мадриде союзники примут новую концепцию безопасности, где Россию назовут одной из существенных угроз.