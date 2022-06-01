В Украине наложили арест на имущество «Русала», «Ростеха» и «Татнефти»

В Украине наложен арест на имущество влиятельных финансово-промышленных групп России на общую сумму более 4,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в СБУ .

В результате следственных действий заблокированы активы 9 украинских предприятий, принадлежавших корпорации "Ростех", алюминиевой компании "РусАл" и нефтяному холдингу "Татнефть".

Кроме промышленных мощностей арестовано 70 объектов недвижимости, в том числе имущественных комплексов и земельных участков этих бизнес-структур.

Установлено, что они скрыто выводили полученные доходы в РФ для финансирования войны против Украины. Для этого использовали разветвленную сеть аффилированных оффшорных компаний. В настоящее время продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства.

Пока неизвестно, затронул ли арест Николаевского глиноземного завода, который относился к «Русалу».