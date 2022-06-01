Элитные украинские спецназовцы проводят рейды на территорию россии и устраивают диверсии, - СМИ

Элитные украинские спецназовцы проводили рейды в глубоком тылу армии России, в том числе на территории России.

Об этом пишет The Times, сообщает «Лига.net».

Британская газета утверждает, что общалась с неназванным представителем украинской военной разведки и бойцами с позывными «Красавчик» и «Двадцать два» – двумя 25-летними сержантами, воюющими из России с начала вторжения в 2014 году.

По данным журналистов, речь идет о батальоне «Шаман». Это прозвище 10-го отряда спецназовцев, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки. К нему принимают тех, кто проходит изнурительные испытания. У бойцов есть навыки в дайвинге, прыжках с парашютом и альпинизме. Отмечается, что члены батальона воевали бок о бок с американскими и британскими коллегами в Афганистане и заслужили славу элиты украинских спецназовцев.

- Мы посылаем их для выполнения самых сложных задач, потому что они самые лучшие и смелые. Они очень важны для военных действий, – сказал разведчик на условиях анонимности.

В статье отмечается, что миссия батальона «Шаман» – уничтожение инфраструктуры, которая жизненно важна для боевых действий кремля. Для этого было сделано несколько тайных рейдов на территорию россии, куда спецназовцев ночью забросал вертолет, пересекая границу на низкой высоте. Точные цели спецназовцев засекречены, но факт существования таких рейдов помогает объяснить саботаж на российских нефтеперерабатывающих заводах, боеприпасах и коммуникационных сетях.

- самые интересные миссии проходят в тылу врага; установление взрывчатых веществ за линией фронта, за границей, – сказал позывной «Двадцать два».

По словам «Красавчика», россияне в случаях таких рейдов не знают, что произошло.

– Они часто не могут поверить, что мы были там, – добавил спецназовец.

Однако элитные спецназовцы участвуют не только в атаках в тылу. Среди их задач также координация менее опытной пехоты и участие в боях в Украине. В частности, они встречали российских спецназовцев на аэродроме «Антонов» в Гостомеле, зачищали село Мощун под Киевом, участвовали во всех важных битвах в районе столицы и преследовали россиян, когда те бежали в Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения.