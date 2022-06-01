Президент Зеленский пригрозил ответным ударом на возможную атаку из Приднестровья

Президент Владимир Зеленский предупредил, что любые действия в контролируемом россией Приднестровье, которые будут угрожать Украине, получат ответную реакцию.

Об этом Глава государства сказал на встрече со своей молдавской коллегой Маей Санду во время ее визита в Киев, пишет ТСН.

Зеленский рассказал, что вопрос угроз по непризнанному Приднестровью он обсудил с Санду.

- Если будет – я считаю, что это глобальная ошибка. Те или иные сигналы мы получаем, они неприятны. Но эти люди, которые находятся в Приднестровье, должны знать: для нас это будет не удар, а пощечина. А мы ответим точно ударом, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможной атаке со стороны Приднестровья.

Президент подчеркнул необходимость поддержания стабильной ситуации в этом регионе.

- Я считаю, что прежде всего мы все должны делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе. Мы всячески это демонстрируем. Мы сейчас воюем с россией на нашей земле, хотя вы видели, что неоднократно были ракетные удары и со стороны Беларуси, - отметил он.

Майя Санду в свою очередь заверила, что Молдова отслеживает ситуацию в Приднестровье и в случае возникновения угроз будет информировать партнеров.