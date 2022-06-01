Авиапромышленность россии из-за санкций осталась без запчастей из США и Европы

Предприятия ОПК России пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Получены материалы служебной переписки от 20 июня между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская обл.) с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих производство, ремонт и обслуживание самолетов серии «Ан», «Ил», «Ту». типов и предназначения. Командование 8 дивизии обеспокоено отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов. В качестве выхода из ситуации предлагается отработать возможность импортозамещения отдельно по каждому типу самолетов:

Ил-96-400vvip – 114 наименований импортных комплектующих производства Германии, Франции, США, Великобритании, Украины, Нидерландов; Ил-62 – 8 наименований импортных комплектующих производства США; Ил-76МД – 6 наименований импортных комплектующих производства США, Украины; Ил-18 – 1 наименование импортного комплектующего производства Украины; Ту-214 – 71 наименование импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины, Китая, Японии, Чехии, Нидерландов, Германии; Ту-154 – 39 наименований импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины; Ту-134 – 9 наименований импортных комплектующих производства США, Украины.

Среди комплектующих и систем, которые перестали поставляться в РФ после введения санкций: системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы.