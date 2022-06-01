«Ударить ракетами по ТРЦ могут только абсолютно отмороженные террористы», - Зеленский об армии рф

Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько это известно в настоящее время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей...

– Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр.