«Ударить ракетами по ТРЦ могут только абсолютно отмороженные террористы», - Зеленский об армии рф

Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы.
Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько это известно в настоящее время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей...
– Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр.
- Установить количество жертв на данный момент пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Спасательная операция продолжается, но должны осознавать, что потери могут быть значительными. Всем раненым будет оказана вся необходимая помощь – киевские врачи отправились в Кременчуг. Министр внутренних дел – на месте, будет координировать все необходимые действия. Мои соболезнования родным и близким погибших в этом страшном теракте. И я прошу каждого и каждую – всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем, - сказал Зеленский.