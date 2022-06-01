ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский анонсировал, что Украина получит противоракетную оборону

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 26 июня по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 июня.

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00:22 Президент Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине систем противоракетной обороны.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Еще до начала полномасштабной войны мы говорили партнерам, что нуждаемся в современной противоракетной обороне. Повторяли это и после 24 февраля. Люди в торговом центре в Кременчуге заслуживали безопасности так же, как и люди в любом моле мира – где-то в Филадельфии или в Тель-Авиве, или в торговой галерее где-то в Дрездене. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор. И сейчас я уже могу это сказать – я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем, - сказал Зеленский.

00:18 За сутки, 27 июня, ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.

Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

В результате авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага.