Война на Николаевщине: Оккупанты обстрелияли Николаев

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 27 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

05:47 За время обстрела по городу раздалось около 11 взрывов.

В соцсетях сообщают, что часть ракет были сбиты средствами ПВО.

05:03 По территории Николаевской области объявлена воздушная тревога.

04:58 Оккупанты в очередной раз обстреливают город Николаев.