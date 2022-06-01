Гнусное, жестокое нападение: Лидеры мировых государств осудили атаку рф ракетами по ТРЦ в Кременчуге

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28.06.2022 08:14

Лидеры «Большой семерки» осудили гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге и заявили, что не успокоятся, пока россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной.

Как известно, в результате ракетного удара по ТРЦ «Амстор», который российские войска нанесли 27 июня, погибли 18 и получили ранения 59 человек (по состоянию на 07:00 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются)

«Мы, лидеры G7, серьезно осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения. Неизбирательные нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц являются военным преступлением. Президент россии путин и виновные будут привлечены к ответственности. Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, необоснованной войны по выбору, которая бушует уже 124 дня. Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока россия не прекратит жестокую и бессмысленную войну с Украиной», – говорится в заявлении «Группы семи».

Президент США Джо Байден также отдельно отметил жестокость этого нападения.

«Нападение России на мирных жителей в торговом центре жестоко. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать возлагать на россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины», – отметил он.

Отдельно также свои соболезнования выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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