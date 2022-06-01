Гнусное, жестокое нападение: Лидеры мировых государств осудили атаку рф ракетами по ТРЦ в Кременчуге

Лидеры «Большой семерки» осудили гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге и заявили, что не успокоятся, пока россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной.

Как известно, в результате ракетного удара по ТРЦ «Амстор», который российские войска нанесли 27 июня, погибли 18 и получили ранения 59 человек (по состоянию на 07:00 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются)

«Мы, лидеры G7, серьезно осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения. Неизбирательные нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц являются военным преступлением. Президент россии путин и виновные будут привлечены к ответственности. Сегодня мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, необоснованной войны по выбору, которая бушует уже 124 дня. Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока россия не прекратит жестокую и бессмысленную войну с Украиной», – говорится в заявлении «Группы семи».

#G7 Leaders Statement: We solemnly condemn the abominable attack on a shopping mall in #Kremenchuk. We will not rest until Russia ends its cruel and senseless war on Ukraine. #G7GER pic.twitter.com/t4x9EJqzCv — G7 GER (@G7) June 27, 2022

Президент США Джо Байден также отдельно отметил жестокость этого нападения.

«Нападение России на мирных жителей в торговом центре жестоко. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать возлагать на россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины», – отметил он.

Russia's attack on civilians at a shopping mall is cruel. We stand in solidarity with the Ukrainian people. As demonstrated at the G7 Summit, the U.S. along with our allies and partners will continue to hold Russia accountable for such atrocities and support Ukraine’s defense. — President Biden (@POTUS) June 27, 2022

Отдельно также свои соболезнования выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.