В Кременчуге объявили трехдневный траур

В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор».

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни (28-30 июня, – ред.) запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Малецкий в Facebook.

«То, что произошло – это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга. Кременчугская община требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан. Не забудем, не простим!» – добавил он.

Как известно, 27 июня россия нанесла ракетный удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге в момент, когда в нем находилось более тысячи гражданских граждан. 28 июня поисково-спасательные работы продолжились. По состоянию на данный момент в результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых один человек скончался в больнице).

За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.