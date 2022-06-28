В Мариуполе мужчина и несовершеннолетний пострадали из-за взрыва гранаты во время разбора завалов

В Мариуполе при разборе завалов на гранате подорвались 15-летний подросток и 23-летний мужчина.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, всего вчера в городе произошли три взрыва.

«Самое печальное – при разборе завалов в Центральном районе города подросток 15 лет и мужчина 23 лет подорвались на гранате. Оба были вовлечены в команду «волонтеров», фактически на платных работах по разбору завалов. У подростка многочисленные осолочные ранения, у мужчины ранения легких, живота. Оба в реанимации в тяжелом состоянии. Россияне продолжают убивать гражданское население Мариуполя даже без активных боевых действий», – написал Андрющенко.

Второй взрыв прогремел в районе проспекта Карпова Кальмиусского района.

«Здесь оккупанты мародерили одну из промышленных баз и нарвались на снаряд. Потери выясняем, но надеемся, что минус будет», - добавил ражник мэра Мариуполя.

Третий взрыв - в районе рынка на 17 микрорайоне возле больницы №2. Тоже детонация снаряда. Обошлось без пострадавших среди гражданских.