На Львовщине задержали бывшего агента КГБ, который корректировал ракетный обстрел по Яворовскому полигону

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента рф, корректировавшего ракетные обстрелы по Яворовскому военному полигону на Львовщине.
Оперативники спецслужбы установили, что информацию врагу передавал бывший работник КГБ.
Точные локации с пометками на карте он посылал куратору через специально скрытый чат в Telegram-канале.
В результате ракетных обстрелов по Яворовскому полигону погиб 61 военнослужащий и еще 147 получили ранения.
В настоящее время агенту РФ сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.