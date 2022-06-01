Если россия признает, что не смогла победить Украину, это будет крахом ее государственности, поэтому они будут воевать, сколько смогут – Буданов

Если россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет не крах системы, это будет крах российской государственности. Потому они будут бороться, сколько смогут.

Об этом в интервью изданию Financial Times заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

– Сегодня линия фронта простирается на 2400 км, то есть столько же, сколько удерживал во Второй мировой войне СССР против нацистской Германии. Тогда Советский Союз получил с Запада гораздо больше военной поддержки. Западу нужно оказывать помощь более серьезно, иначе война затянется дольше и будет иметь большие затраты для Украины и мира. Первые признаки голода в Африке стали возможны из-за морской блокады россией черноморских портов и препятствования поставкам украинского зерна, - заявил Буданов.

Также начальник ГУР МО Украины согласился с западной оценкой, что российские войска деградировали и деморализованы.