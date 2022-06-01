«Врага нужно уничтожить здесь и сейчас»: Залужный рассказал коллегам из США и Великобритании об активизации авиаударов и просит больше оружия

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по телефону рассказал Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли и Начальнику Штаба обороны Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину о ходе войны и попросил больше вооружения для Украины.
Об этом сообщается на Facebook-странице Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
«Начал с того, что противник демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12. К сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей», – рассказал Залужный.
Также он проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.
«Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и оканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая. На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага следует уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы можем это сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов. Надеюсь, что вместе с партнерами мы сможем одолеть агрессора и не допустить распространения этого вооруженного конфликта на другие страны», – отметил Главнокомандующий ВСУ.