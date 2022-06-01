«Врага нужно уничтожить здесь и сейчас»: Залужный рассказал коллегам из США и Великобритании об активизации авиаударов и просит больше оружия

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по телефону рассказал Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли и Начальнику Штаба обороны Великобритании адмиралу сэру Тони Радакину о ходе войны и попросил больше вооружения для Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

«Начал с того, что противник демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12. К сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей», – рассказал Залужный.

Также он проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.