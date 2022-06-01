На Николаевщине состоялся обмен военнопленными - 15 оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов

Во вторник, 28 июня, в Николаевской области состоялся обмен военнопленными.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

15 пленных оккупантов обменяли на 16 украинских военных и 1 гражданского.

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- Я очень счастлив вернуться. Это было хуже чем плохо. Мы периодически уже даже не верили, - рассказал один из возвращенных военных.

Пятерых военных доставили в каретах скорой медицинской помощи, поскольку они имеют травмы разной степени тяжести. На месте с военными присутствовал народный депутат Украины Игорь Копытин, который участвует в обменном процессе.

- Я состою в координационном штабе, за что я хочу поблагодарить всех коллег, они 24/7 работают, чтоб наши парни скорее вернулись домой. Это непредсказуемый процесс, я не хочу комментировать, постоянно есть риски, что оно сорвется. Много структур задействовано…, - сообщил Копытин.

Напомним, в Николаеве представители ОВА и ВСУ провели встречу с семьями пленных военнослужащих.