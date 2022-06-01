В Киеве работника оборонного предприятия разоблачили на поддержке оккупантов

В Киеве работнику предприятия, входящего в ГК «Укроборонпром», сообщили о подозрении по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии рф против Украины (части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый после полномасштабного вторжения вооруженных сил рф на территорию Украины публично оправдывал и признавал правомерной агрессию российской армии. Также он убеждал других сотрудников, что ракетные удары по городам нашей страны наносят не оккупанты, а украинская армия.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Следственные действия продолжаются.

Тем временем в СБУ заявили, что контрразведчики задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетные удары по столице. После проведения обстрелов он «докладывал» о их результатах своему куратору и присылал ему фотоматериалы с мест происшествия. Среди объектов, по которым целился враг, был стратегически важный оборонный завод.

Агентом захватчиков оказался работник одного из машиностроительных предприятий. Среди своих коллег он поддерживал агрессоров и отрицал их преступления, в том числе обстрелы украинских городов.

Еще один вражеский приспешник также разоблачен на одном из киевских госпредприятий.

Злоумышленник рассылал работникам учреждения провокационные материалы через Telegram. В своих сообщениях он оправдывал полномасштабную агрессию рф якобы для «защиты Донбасса».

В ходе следственных действий, у злоумышленника обнаружены мобильные телефоны с поличным, а также огнестрельное оружие и электронные флеш-носители со служебной документацией.

Напомним, как СБУ поймала бывшего работника «Николаевского бронетанковый завода», который наводил ракетный удар оккупантов на это предприятие.