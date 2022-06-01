«Будет наказан не только путин, но и непосредственные исполнители»: Монастырский заявил, что установлены личности летчиков, бомбивших ТЦ в Кременчуге

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что следствие уже установило имена российских летчиков, которые ударили по торговому центру в Кременчуге.

Об этом он заявил на брифинге возле места происшествия, сообщили в пресс-службе МВД.

– За это преступление будет наказан не только путин, но и непосредственные исполнители. Уголовное производство ведет Служба безопасности Украины. Аналитики СБУ и Национальной полиции установили, какой именно полк российской авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы, – заявил Денис Монастырский.

Также он отметил, что в настоящее время известно о 18 погибших, 21 человек считается пропавшим без вести. К врачам обратились 59 раненых, 25 были госпитализированы, один человек скончался в больнице.

Статья Уголовного кодекса Украины, по которой приступили к расследованию по факту ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, предусматривает пожизненное заключение.