Житель Николаевщины расклеил на воинской части листовки с призывом не сопротивляться оккупантам – ему вручили подозрение

В Первомайске полицейские объявили подозрение мужчине за препятствование законной деятельности ВСУ - на зданиях воинской части 60-летний житель райцентра расклеил листовки с призывами о прекращении сопротивления оккупационным войскам рф.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Местный житель, уроженец российской федерации, а ныне гражданин Украины, собственноручно изготовил открытки и разместил их.

В ходе расследования установлено, что мужчина таким образом хотел отомстить военным из-за недоразумения.

После совершенного правонарушения злоумышленник скрывался от следствия.

26 июня при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры следователи вручили мужчине сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15, части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований»).

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, как на Львовщине поймали жительницу Николаевской области, которая поддерживала агрессию рф и призывала сдавать позиции ВСУ.