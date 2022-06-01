Житель Николаевщины расклеил на воинской части листовки с призывом не сопротивляться оккупантам – ему вручили подозрение

В Первомайске полицейские объявили подозрение мужчине за препятствование законной деятельности ВСУ - на зданиях воинской части 60-летний житель райцентра расклеил листовки с призывами о прекращении сопротивления оккупационным войскам рф.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Местный житель, уроженец российской федерации, а ныне гражданин Украины, собственноручно изготовил открытки и разместил их.
В ходе расследования установлено, что мужчина таким образом хотел отомстить военным из-за недоразумения.
После совершенного правонарушения злоумышленник скрывался от следствия.
26 июня при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры следователи вручили мужчине сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15, части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований»).
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, как на Львовщине поймали жительницу Николаевской области, которая поддерживала агрессию рф и призывала сдавать позиции ВСУ.