«Рапорта пишут поголовно на увольнение»: Отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовиков

В россии не хватает кадров для силовых структур.

Об этом отец оккупанта рассказывает ему по телефону, перехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В перехвате отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.

-Саня завтра поедет омоновские нормативы выполнять. -А че это он? -Их готовят на смену в росгвардию. омона не хватает. собра не хватает. Рапорта начали писать поголовно все на увольнение.

Напомним, СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались «героизировать».