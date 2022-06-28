«Рапорта пишут поголовно на увольнение»: Отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовиков

В россии не хватает кадров для силовых структур.
Об этом отец оккупанта рассказывает ему по телефону, перехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В перехвате отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение.
-Саня завтра поедет омоновские нормативы выполнять.
-А че это он?
-Их готовят на смену в росгвардию. омона не хватает. собра не хватает. Рапорта начали писать поголовно все на увольнение.
Напомним, СБУ развенчала российский фейк о сержанте Краснове, которого пропагандисты пытались «героизировать».