Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы

Киберспециалисты СБУ обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб сломать электронные системы украинских телеканалов.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций.
По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ: к видеопотоку прямой трансляции; к новостной ленте прямого эфира; к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.
«Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Однако подобные пробы могут повторяться. Ведь кибератаки являются частью целенаправленных усилий рф для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны», – заявили в ведомстве.