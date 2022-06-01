Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы

Киберспециалисты СБУ обнаружили и заблокировали попытки российских спецслужб сломать электронные системы украинских телеканалов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций.

По данным СБУ, вражеские хакеры пытались получить доступ: к видеопотоку прямой трансляции; к новостной ленте прямого эфира; к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.