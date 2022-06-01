Двум офицерам оккупационной армии объявили подозрение за приказы расстреливать и пытать гражданских

Краснощеков и Васильев Идентифицированы офицеры рф, которые отдавали приказы о расстреле пятерых гражданских и пытках людей в Киевской области. Это командир мотострелкового батальона и помощник командира по физической подготовке мотострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа с РФ.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

«У нас есть доказательства того, что в феврале во время оккупации села Победа Броварского района по приказу этих двух майоров подчиненные военнослужащие рф захватили 7 мирных жителей. Во время жестоких незаконных допросов пленников они выбивали из мужчин информацию об ВСУ, Нацгвардии, терробороне и правоохранителях. Орудием мучений были руки, ноги и оружие палачей. 5 заложников они приказали расстрелять, что подчиненные и совершили в их присутствии», – рассказала Венедиктова.

Киевская областная и Броварская окружная прокуратуры совместно с СБУ и НАБУ сообщили российским офицерам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством.

«Примечательно, что для помощника командира по физподготовке это уже не первое подозрение в военном преступлении. Ранее он был разоблачен на зверствах в другом селе – Богдановке. Собрано достаточно подтверждений того, что в конце марта он уже действовал по приказу другого командира и издевался над настоятелем местного храма и терробороновцем. Майор держал пленника в подвале и бил, поставив на колени со скованными наручниками руками. Это свидетельство того, что систематические пытки и гражданские убийства – один из методов ведения войны россией и цепь командования этим варварским процессом приведет нас к самой верхушке российского военно-политического руководства», – отметила Генпрокурор.

Отметим, что речь идет о Максиме Краснощекове и Александре Васильеве.