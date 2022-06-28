Макрон считает, что война не закончится в ближайшие недели и месяцы, но надеется, что «выход может быть достигнут к концу года»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что война россии против Украины в ближайшее время не закончится.

Об этом он заявил после саммита G7 в Германии, пишет Европейская правда со ссылкой на CNN.

«Никто не рассматривает прекращение войны в ближайшие недели или месяцы», – сказал Макрон.

Он выразил надежду, что «выход может быть достигнут в конце года», но «только с уверенностью, что россия не может и не должна победить».

Ранее Макрон также назвал «военным преступлением» российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече на саммите G7 договорились активизировать военную поддержку Украины и отметили критическую необходимость таких шагов на данном этапе войны.